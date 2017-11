Dit moet je weten over de nieuwe versie van HDMI

De nieuwe generatie van HDMI is uitgebracht en de nieuwe specificatie heeft grote voordelen voor onder meer media-gebruikers, power-users en gamers. Versie 2.1 werd dinsdag gepresenteerd (PDF) door het HDMI Forum nadat de nieuwe spec aan het begin van dit jaar werd aangekondigd op elektronicabeurs CES. De standaard ondersteunt hogere resoluties (tot 10K zelfs), nieuwe HDR-mogelijkheden, variabele refreshrates en meer.

De bandbreedte is enorm verhoogd ten opzichte van de vorige versie: 48 Gbps ten opzichte van 18 Gbps die je krijgt met de technologie die vandaag de dag in gebruik is. Met die toename in snelheid per seconde kun je meer data in dezelfde tijd doorvoeren en zijn hogere resoluties mogelijk. In de nieuwe specificatie wordt 8K ondersteund (en zelfs 10K), maar dat is meer ter futureproofing of voor commerciële toepassingen en niet zozeer voor thuisgebruikers.

Gamers zullen de hogere refreshrate door toevoeging van 4K/120 Hz kunnen waarderen. Huidige 4K-schermen zijn beperkt tot 60 Hz en kaarten als de GeForce GTX 1080 Ti en Titan XP kunnen die in moderne games al maximaliseren. Maar in het eerste kwartaal van komend jaar komen 120 Hz-plus schermen uit, de G-Sync HDR-monitoren van Asus en Acer. De volgende generatie grafische kaarten kunnen zulke veeleisende schermen geoptimaliseerd aanspreken.

De featuretabel van het HDMI Forum waarin de verschillende versies naast elkaar zijn gelegd.