Zo gebruik je een PS4-controller op de pc

Er zijn veel mensen die de console verruilen voor een pc omdat een goed ingerichte machine krachtiger en soepeler is dan zelfs een high-end console als de PS4 Pro. Maar mensen die deze overstap maken, hebben soms moeite met de toetsenbord-muis-combinatie, vooral als ze jarenlang een game-controller hebben gebruikt.

We zochten daarom een manier om een DualShock-controller op de pc te gebruiken en hoewel dat technisch mogelijk is, is het helaas niet zo simpel als we hadden gehoopt. In dit artikel kijken we naar het gebruik van PS4 Remote Play op de pc.

In 2013 kondigde Sony aan dat de DualShock 4 (DS4) compatibel is met Windows. Daar reageerden we verheugd op, omdat het betekende dat we niet in de buidel hoefden te tasten voor extra accessoires en konden we makkelijk overstappen tussen de twee platforms. Dat dachten we tenminste. De beloofde plug-and-play-oplossing is niet zo plug-and-play als de game in kwestie het niet specifiek ondersteunt.

Compatibele games

Ook al was de compatibiliteit er al jaren, vorig jaar zagen we pas dat grote ontwikkelaars de controller begonnen te ondersteunen voor games. Dit jaar zagen we grote titels als Destiny 2, Cuphead en For Honor die DualShock 4 ondersteunden via usb of de ingebouwde Bluetooth-verbinding. Deze games bevatten video-overlays, zodat je op het beeld X ziet in plaats van bijvoorbeeld A op een Xbox-pad.

Niet iedere game biedt zulke ondersteuning, maar je ziet het steeds vaker bij triple A-titels. Als je zeker wilt weten of jouw game de controller ondersteunt, vindt je hier een lijst met onderscheid voor volledige support (met de bijbehorende grafische prompts) en 'gewone' compatibiliteit.

