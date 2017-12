5 drastische Android-verbeteringen dankzij deze chip

Qualcomm heeft zijn nieuwste chip onthuld, de Snapdragon 845. Die chip is meer dan een nieuw getal in de lange serie Snapdragon-SoC's, want de hele architectuur van het SoC-platform is opnieuw van de grond af aan opgebouwd. De chip gaat een fundamenteel effect hebben op de Android-smartphones van volgend jaar.

De 835 was vooral gericht op prestaties en snelheid, zoals elke nieuwe generatie, maar de 845 biedt een hoop verbeteringen die erop gericht zijn om bijvoorbeeld AI-data te verwerken en de accuduur te verbeteren. We moeten waarschijnlijk wachten op de Samsung Galaxy S9 om hem in actie te zien, aangezien Samsung opnieuw de hardwarepartner is van Qualcomm die de chips debuteert.

Als de SoC verkrijgbaar is, staan power-users van smartphones grote dingen te wachten. We kijken naar vijf manieren waarop vlaggenschepen met Android vanaf volgend jaar verbeteren dankzij de Snapdragon 845:

1. Snelle dataverwerking

De processor van de SoC heeft dezelfde architectuur als de 10 nm octocore van de 835, dus wat pure processorkracht betreft zie je waarschijnlijk niet zo'n enorme verbetering in de Samsung Galaxy S9 of LG V40 ten opzichte van hun huidige modellen, de S8 of de V30. Qualcomm stelt dat de chip 30 procent snellere graphics levert, wat een indrukwekkende verbetering is, maar niet een verandering die je echt opmerkt in het dagelijkse gebruik.