Microsoft bouwt kattenluikje dat gezichten herkent

De hond van de buren komt er niet meer in.

Microsoft demonstreert in een nieuwe YouTube-video een knutselproject voor een slim kattenluikje. Als een kat (of hond) aan de deur verschijnt, zorgt een bewegingsdetector ervoor dat een webcam een foto schiet. Die afbeelding wordt door library OpenCV gevoerd waar het gezicht van het dier wordt herkend, en het luikje wordt geopend.

Microsoft promoot met dit hobbyprojectje zijn Windows 10 IoT Core, het minimalistische besturingssysteem voor kleine IoT-hardware als de Raspberry Pi, of zoals in dit geval een Minnowboard. De makers melden in onderstaande video dat je nog verder zou kunnen gaan door bijvoorbeeld een berichtenservice te koppelen, zodat je een melding op je smartphone krijgt als het huisdier binnenkomt.

Voor mensen die thuis zoiets willen knutselen: benodigdheden qua hardware zijn een webcam, bewegingssensoren en een aansturend apparaat - in het voorbeeld een Minnowboard. De herkenning van het huisdier wordt uitgevoerd door computervision- en machine learning-library OpenCV en daar hangt een trigger aan of het luikje opengaat of niet.