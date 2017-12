Dolby Vision of HDR10+: wat is beter?

Iedereen die het budget heeft voor zo'n luxe 4K UHD-televisie moet een belangrijke beslissing nemen over High Dynamic Range (HDR). Dat gaat niet om óf je HDR wilt - het is dé meerwaarde van een 4K-toestel - maar welk type van HDR je moet hebben: HDR10, Dolby Vision, of allebei. Daarbij moet je zeker weten dat die keuze niet alleen wordt ondersteund, maar ook juist wordt benut.

Mitsen en maren

De vorige keer dat we HDR10 en Dolby Vision naast elkaar legden, wat de tweede een duidelijk superieur beeld geeft dat rijkere kleuren levert, meer details in de lichte en donkere delen van het scherm en een veel hoger contrast. Maar dat betekent niet dat HDR geen meerwaarde biedt.

Een televisie die Dolby Vision ondersteunt, ondersteunt ook HDR10. Die biedt een zichtbare verbetering ten opzichte van de Standard Dynamic Range (SDR) als het juist is geïmplementeerd en op het juiste type toestel wordt gebruikt. Op een QLED valt het vooral op, maar je merkt het al op vrijwel elk 4K-toestel. Er zijn wat mitsen en maren waar we in dit artikel verder op ingaan.

De basis:

Dolby Vision werkt door je televisie van een constante stroom aan informatie te voorzien: metadata waarmee de televisie kan bepalen hoe elke scène gerenderd moet worden. In sommige gevallen kan dit zelfs per individueel frame. Dit geeft meer speling dan HDR10, waarbij één set van instructies wordt gegeven bij het instarten van het beeld die gemiddelden geeft voor de hele film. Scènes in het daglicht versus scènes in het donker worden met dezelfde gegevens berekend.