10 übercoole Raspberry Pi-behuizingen

Er zijn een heleboel opties, variërend van een simpele kunststof behuizing tot kunstig houtgesneden kastjes. We hebben gekeken naar een eclectische mix van behuizingen van verschillende prijsniveaus om een selectie te vinden die geschikt is voor iedereen, of je nu van een minimalistische basis houdt of een case-moddende hardwarehacker bent.

1. Bel-aire van C4labs

Het opvallende houten kastje van C4labs van nog geen 13 euro heeft een vlammend patroon als bij snelle auto's in de jaren 50 en het Bel Air-logo van autofabrikant Chevrolet. Het kistje van gegraveerd eikenhout is geschikt voor de Raspberry Pi B+, 2 en 3. Er is ruimte voor alle beschikbare poorten, inclusief voor de eventuele GPIO-kabel.