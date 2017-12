5 redenen om geen MacBook Air te kopen

Apple verkoopt drie soorten laptops: de MacBook, MacBook Pro en MacBook Air. De Airs zijn met 1099 euro de goedkoopste optie en ze zijn dun en erg handzaam, wat veel mensen zal verleiden tot de aankoop.

Maar wees je voordat je zo'n laptop koopt ook bewust van de minpunten. We sommen de vijf grootste op, zodat je kunt bepalen of dat voor jou een reden is om toch maar een MacBook of iets anders te kopen.

1. Geen Retina-scherm

Dit is meer een marketingterm dan een technische en Apple's criteria voor wat een Retina-scherm precies inhoudt (laat staan Retina HD of Super Retina HD) zijn niet altijd even duidelijk. Maar wat we zeker weten is dat de MacBook Air het zonder deze pracht moet stellen en vergeleken met de andere Apple-modellen is dit een matig scherm.

Het 13,3-inch scherm van 1440 bij 900 heeft een pixeldichtheid van 127 ppi. Bij de MacBook van 12 inch is dit al meteen 226 ppi (2304 bij 1440). De MacBook Pro van 13 inch heeft een resolutie van 2560 bij 1600 en dit vertaalt zich ook naar 226 ppi. De schermen zijn qua scherpte niet te vergelijken met die van de Air.