8 beste Raspberry Pi-kits voor starters tot experts

Voor mensen die willen beginnen of juist dieper willen duiken.

De Raspberry Pi is een enorm flexibele kleine computer en je kunt hem daarom inzetten voor een breed scala aan projecten. Van innovatieve oplossingen tot nostalgisch computeren, dezelfde hardware is geschikt als basis voor retrogame-console of als adblockende server. Als je nog nooit eerder met zo'n bordje hebt gewerkt, kan hij intimiderend lijken.

Geen nood: er zijn pakketten die je helpen om een vliegende start te maken. De basisversies bundelen het bordje zelf met een aantal componenten, minus de randapparatuur als scherm of invoerapparaten. Geavanceerde versies hebben meestal geen bord meer, omdat ze ervan uitgaan dat je die al hebt, en richten zich op de gespecialiseerde hardware die je nodig hebt.

We hebben door de het aanbod gekeken en gelet op de interessantste pakketten die je op dit moment kunt kopen. We richten ons op een breed publiek: van hobbyisten die aan de slag willen met een simpele secundaire pc tot techneuten die in het diepe willen springen met een geavanceerd project.