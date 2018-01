Apple is verrot van binnen

Tjonge, sommige mensen zijn dus daadwerkelijk enthousiast over Apple's 'gulle' aanbod van goedkopere accu's dan gebruikelijk voor oudere iPhones. Raar, want Apple klopt gebruikers geld uit de zak met een update die ervoor zorgde dat oude iPhones trager werden. Misschien wordt het tijd om te erkennen dat Apple een verrot bedrijf is.

Geen bug, feature

Mocht je tijdens de feestdagen het technieuws hebben gemist en verstandig genoeg bent geweest om gewoon te genieten van kerst en nieuwjaar een opfriscursus: gebruikers ontdekten dat hun oude iPhones (tot en met de iPhone 7) trager werden met de nieuwe versie van iOS.

Dat werd bevestigd door benchmarker John Poole die concludeerde dat Apple daadwerkelijk een feature had toegevoegd aan iOS 10.2.1 die iPhones opzettelijk vertraagde. Op heterdaad betrapt gaf Apple toe dat dit inderdaad het geval was met toestellen die oudere accu's hadden. Maar niet gevreesd, dit is namelijk een feature!

Andere oplossingen

Apple legde uit dat de functionaliteit de 'gebruikerservaring verbeterde' door de prestaties over de hele linie te vertragen. Accu's leveren minder als ze ouder worden en dat kan ertoe leiden dat apparaten onverwacht uitschakelen. Het bedrijf loste dat vorig jaar op met een software-aanpassing voor iPhone 6-serie die de gebruikerspieken 'oplost' door de CPU minder hard te belasten. Inmiddels is de 'feature' ook beschikbaar voor de iPhone 7 sinds iOS 11.2.

Dankjewel. Dit soort features kan ik missen als kiespijn. Wat dacht je van iets simpels als een melding om ons te vertellen dat de accu vervangen moet worden. In plaats daarvan hoorde je er met geen woord over, zodat Henk en Ingrid alleen maar merkten dat hun iPhones trager werden. "Oh, ik weet wat ik moet doen: een nieuw toestel kopen!"