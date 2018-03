Apple Watch belt iets te makkelijk alarmnummer

Een reparatieafdeling van Apple in Californië heeft in vier maanden tijd tijd 1600 keer het alarmnummer gebeld. Op de achtergrond horen de hulpdiensten steeds mensen praten over reparatie en Apple-apparaten. Omdat de oproepen serieus genomen dienen te worden, gaat er steeds kostbare tijd verloren aan deze equivalent van broekzakbellen.

Soortgelijke problemen duiken in meerdere gebieden op. De politie van een regio in Michigan meldde onlangs dat er per week tien van zulke nepoproepen van een Apple Watch komen. En de hulpdiensten in Connecticut krijgen ook regelmatig te maken met onbedoelde noodoproepen van slimme horloges.

In dit geval gaat het niet om individuele gebruikers, maar een Apple-distributiecentrum dat per dag zo'n 20 keer een noodoproep verstuurt naar alarmnummer 911 vanaf Apple Watches en/of iPhones. Apple is op de hoogte en stelt onderzoek te doen naar de oorzaak, aldus nieuwszender CBS.