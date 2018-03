4 redenen om voor de nieuwe AMD Ryzen APU te gaan

Als je van plan bent een nieuwe computer in elkaar te zetten of aan te schaffen en je vraagt je af of je voor de nieuwe Ryzen APU moet gaan, is het antwoord: ja, waarschijnlijk wel. Of je nou voor een entry level gamingsysteem gaat of wat zwaarder beeldbewerking gaat doen, de nieuwe Ryzen APU's van AMD helpen je uit de brand, zeker nu losse videokaarten zeldzaam zijn en ook nog eens een fortuin kosten.

Is deze processor voor iedereen? Nee, zeker niet. Er is geen one-size-fits-all-antwoord en daarom leggen wij je uit in welke gevallen je voor deze APU kan gaan of juist op zoek moet gaan naar iets anders.

Het APU-concept (een CPU in combinatie met een GPU) bestaat al langer en Intel gebruikt deze oplossing al enkele jaren. De ingebouwde GPU van de Core (i5 en i7)-processoren is echter niet krachtig genoeg om lekker op te kunnen gamen en dat is waarschijnlijk de reden waarom ook Intel zich nu stort op processoren met een AMD GPU.

Op dit moment is op dat gebied AMD dus de winnaar. De fabrikant heeft op dit moment de quad core Ryzen 3 2400G en Ryzen 5 2400G op de markt gebracht en beide hebben Vega GPU met 11 grafische cores aan boord. De Ryzen 5 2400G heeft ook nog SMT aan boord (Amd's variant op Hyper threading).

De Vega-GPU aan boord van deze processoren rent rondjes om de geïntegreerde Intel HD 630 GPU in de i5 en i7 en presteert twee tot drie keer zo goed, en dat terwijl Ryzen 3 al voor slechts 90 euro op de kop kan worden getikt. De GPU in deze processor presteert even goed als een losse Radeon RX 550 dus tel uit je winst.