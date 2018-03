Hamburgerrobot meteen weer ontslagen

De robot was verantwoordelijk voor het daadwerkelijke bakken en het tijdig omdraaien van de burgers; de rest werd door mensen gedaan - inclusief het vlees op da bakplaat leggen. De robot kon 150 burgers per uur afleveren en zou daarmee sneller zijn dan de meeste werknemers. Daarnaast hebben fastfoodrestaurants last van een hoog personeelsverloop en steeds nieuwe mensen die je moet inwerken.

Dat geldt niet voor Flippy, zoals de bot werd genoemd. Een van de issues die het fastfoodrestaurant parten speelde, was dat de hele rest van het bereidingsproces om het werkritme van de robot heen gebouwd moest worden. Bovendien kwamen er veel bezoekers langs om de robot in actie te zien, waardoor de vraag naar humburgers groter was dan de productiecapaciteit.

Typisch van die problemen die fastfoodketens sinds Ray Kroc aanpakken met een zeer strak gestroomlijnd bereidingsproces. Flippy bleek na enkele dagen (nog) niet in dat proces te passen - ook al is de bot speciaal gebouwd voor deze specifieke keuken - en is daarom weer uitgeschakeld. Later dit jaar wordt Flippy geïntroduceerd bij meerdere ketens - hopelijk met een betere bereidingsstrategie.