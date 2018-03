Hoe weet je of een grafische kaart compatibel is met je pc?

Een paar vuistregels en trucs om in de gaten te houden.

Veel pc's hebben geïntegreerde graphics, wat een chip op het moederbord of een dedicated graphics-component in de CPU zelf inhoudt. Andere systemen hebben een dedicated grafische kaart, die je in een uitbreidingssleuf op het moederbord prikt.

Welke heb je?

Je kunt meestal zien welke van de twee (geïntegreerd of losse kaart) je hebt aan de locatie van de poort waar je monitor mee verbindt. Als het bij de andere poorten zit, zoals usb en Ethernet, heb je zeer waarschijnlijk te maken met geïntegreerde graphics. Als de poort op een andere locatie zit en er méér dan één is - bijvoorbeeld DVI of DisplayPort - heb je waarschijnlijk een grafische kaart.

In beide gevallen heb je een uitbreidingsslot nodig - PCI Express - op een plek waar een uitneembare plak in de achterplaat. Deze sleuf is bedoeld voor de aansluiting van bijvoorbeeld de grafische kaart.

Over de aansluiting

Op veel pc's heb je een paar uitbreidingsslots op het moederbord. Doorgaans zijn die allemaal PCI Express, maar voor een grafische kaart heb je specifiek PCI Express x16 nodig. Er zijn drie versies van deze optie, maar ze zijn achterwaarts compatibel. Dus een moderne PCI Express 3.0 grafische kaart werkt ook op een moederbord met een PCI Express x16 2.0-slot.