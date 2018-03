Nieuwe kunststof onzichtbaar voor infrarode camera's

De wetenschappers hebben gekeken naar speciale cellen in de huid van inktvissen die licht reflecteren van de dominante omgevingskleur, zodat de zeedieren opgaan in de achtergrond. De onderzoekers bootsten dit effect na met materiaal dat direct verandert hoe hitte wordt gereflecteerd als er een elektrische spanning wordt toegediend.

'Onzichtbaarheidsdeken'

De stof lijkt een beetje op een islolatiedeken die door hulpverleners wordt gebruikt en heeft dezelfde reflecterende basiseigenschappen. Het bestaat uit laagjes aluminium, plastic en tape en is in zijn basis gerimpeld en dof.

Op het moment dat er spanning staat op het materiaal, wordt het laagje glad en glanzend, waardoor de reflecterende eigenschappen van het materiaal veranderen. Op die manier kan bijvoorbeeld iemand die in een uniform is gehuld met dit materiaal onzichtbaar worden voor infrarode camera's.

Commerciƫle toepassingen

Er is patent aangevraagd op het idee dat nu allen nog in een laboratorium-opstelling is uitgevoerd. Het idee is om grote hoeveelheden van de stof te produceren voor bijvoorbeeld legerkleding, noodopvanghuizen, ruimteveren of koelsystemen. Het proefschrift over het nieuwe materiaal is vandaag gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Science.