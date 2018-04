MacOS update sloopt DisplayLink

Gebruikers kunnen geen externe schermen of docks gebruiken.

DisplayLink maakt het mogelijk schermen aan te sluiten op een Mac via USB, Ethernet of een hardware dock. Er zijn verschillende fabrikanten die deze technologie gebruiken in verschillende dongles, converters en docks waaronder HP, Dell en Kensington.

Update 10.13.4 zorgt er echter voor dat gebruikers geen beeld meer krijgen op externe monitoren en gebruikers klagen steen en been op onder andere fora van Apple en DisplayLink.

Workarounds

Zowel Apple als DisplayLink zijn inmiddels op de hoogte van het probleem, maar er is nog geen oplossing voor handen. DisplayLink raadt gebruikers aan niet te updaten naar macOS 10.13.4 en gebruikers die dat al wel gedaan hebben, kunnen het beste terug naar 10.13.3 of eerder. Ook 3rd party fabrikanten die de technologie gebruiken in hun hardware raden gebruikers af te updaten.

DisplayLink heeft inmiddels een aangepaste driver uitgebracht (versie 4.3), die het probleem deels oplost. Gebruikers kunnen de schermen met deze nieuwe driver slechts in clone-modus gebruiken. Het externe scherm geeft dan hetzelfde weer als wat er op het hoofdscherm gebeurt.

Apple vs DisplayLink

Apple heeft nog niet gereageerd op de klachten omtrent dit probleem, maar verschillende gebruikers menen wel dat het Apple is, en niet DisplayLink, die dit probleem moet oplossen. "Waarom moet een OS-ontwikkelaar een software-update pushen die voor zulke problemen zorgt met 3rd party-apparaten zonder waarschuwing dat dit compatibiliteitsproblemen kan opleveren?"

"Waarom biedt Apple geen rollback-mogelijkheden aan voor zulke situaties," klaagt gebruiker MAGJ op de DisplayLink-site. Veel gebruikers delen deze mening, al zijn er ook mensen die het DisplayLink aanrekenen dat het deze fout niet heeft opgemerkt in eerdere testen.

Het is niet de eerste keer dat DisplayLink-apparaten voor problemen zorgen na een update. In 2012 zorgde een update voor OS X 10.8 voor dezelfde problemen.