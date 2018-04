Hoe GPU's worden gebruikt voor complexe simulaties

De verkeersimulaties van de universiteit zijn met het gebruik van GPU's 33 keer nauwkeuriger en sneller geworden. Micro-simulatie is een tool waarmee gedetailleerde analyse van een heleboel objecten in een stroom kan worden gemaakt, bijvoorbeeld voetgangers op een kruispunt of besmettingen van een ziekte die door de lucht wordt verspreid.

Verkeersimulaties

Een van de software-onderzoekers van de universiteit sprak op een conferentie van Nvidia vorige week met Computerworld en legde uit dat de universiteit steeds meer GPU-kracht inzet voor geavanceerd rekenwerk. "We kunnen simulaties opschalen voor dingen als immuunsystemen en snel genoeg draaien om allerlei verschillende parameters te onderzoeken", vertelt hij.

Zo is de universiteit een project gestart met Siemens Rail Automotive om een geavanceerde simulator te ontwikkelen. Volgens Richmond kunnen daarmee bestaande modellen voor de spoorwegen worden gebruikt in combinatie met complexe systeemmodellen over voetgangergedrag in het station, die vervolgens weer worden gebruikt met verkeersmodellen van de Londense wegen.