Wat zijn de verschillen tussen de vier Intel 300-moederborden?

Tot voor kort was het vrij simpel om een Intel 300-series moederbord te selecteren voor de nieuwe 8ste generatie Core-processoren die vorig jaar uitkwamen en dat was omdat er maar eentje was: de Z370-chipset. Die bood voldoende om vlaggenschip Core i7-8700K te laten concurreren met AMD's Ryzen in de high-end.

Concurreren met AMD

Tegelijkertijd hadden consumenten met een budget een probleem. Als je een budgetversie (een Core i3) wilde kopen, moest je ook een nieuw moederbord aanschaffen en dan loopt de prijs behoorlijk op. Als je toch meer geld gaat uitgeven, komen opeens AMD's prijs/kwaliteit-vriendelijke Ryzen-processoren op verschillende prijspunten in beeld.

En dat is voor Intel weer een probleem. Deze maand onthulde het bedrijf een hele lijn 300-series chipsets voor 8e generatie CPU's. De goedkopere chipsets hebben natuurlijk niet alle toeters en bellen van Z370-moederborden, maar wel voldoende opvallende features om te concurreren met andere borden.

Knoop doorhakken

Je hebt nu H370, B360 en H310. Wat bieden deze allemaal - en is het niet net zo verstandig om er maar gewoon voor te gaan en zo'n Z370-moederbord aan te schaffen? In dit artikel kijken we wat de chipsets precies bieden, zodat je een geïnformeerde keus kunt maken op het moment dat je de knoop moet doorhakken. Er zijn borden van fabrikanten als Gigabyte, MSI, Asus en meer beschikbaar met deze vier chipsets.