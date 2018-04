Nieuwe Google-kit voor slimme gadget mét Raspberry Pi

Pakketjes om spraak- of beeldverwerkende gadget te maken met RasPi Zero.

Google's doe-het-zelf-kits AIY verschenen vorig jaar en waren een geweldige manier om de ins en outs te leren van het ontwerpen van slimme speakers met daarop Google Assistant. Er was een nadeel: je moest wel een Raspberry Pi bezitten om mee te werken. Maar een nieuwe versie deze week biedt een volledige kit.

Lees ook: 7 beste Raspberry Pi-kits voor starters tot experts

Opnieuw zijn er twee versies van de kit: Voice en Vision. De kits bevatten alle benodigdheden voor moderne slimme apparaten en hebben onder meer een Raspberry Pi Zero WH, micro-USB-kabel en een SD-kaart. De twee kits hebben elk hun eigen hardware specifiek voor het project, bijvoorbeeld een camera in het Vision-pakket en een speaker in het Voice-pakket.

De kits zijn nu al beschikbaar via retailers in de VS en komen binnenkort beschikbaar voor winkels in de rest van de wereld, zo meldt Google in zijn aankondiging.

De eerste AIY-kit van Google verscheen vorig jaar en was Voice - om spraak te analyseren.