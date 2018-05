De hoge geheugenprijzen zijn geen ongelukje

Samsung, Micron en Hynix hebben een class action rechtszaak aan hun broek. De fabrikanten worden aangeklaagd voor het kunstmatig hooghouden van geheugenprijzen van 1 juli 2016 tot 1 februari 2018. De drie bedrijven hebben 96 procent van de geheugenmarkt in handen en iedereen die een computer, smartphone of ander apparaat heeft aangeschaft, heeft daar dus te veel over betaald.

De fabrikanten verlaagden opzettelijk de productiecapaciteit om zo kunstmatige schaarste te creƫren. In de aanklacht bij The Register (PDF) is verder ook te lezen dat de prijsverhogingen plaatsvonden na grote evenementen en beurzen waar de fabrikanten bij elkaar kwamen om strategieƫn te bespreken.

Samsung en Hynix wilden niet reageren op de aanklachten. Micron meldt aan de website dat het op de hoogte is van de aanklacht, maar dat het verder geen commentaar heeft.

Eerder regel dan uitzondering

Het is niet de eerste keer dat geheugenfabrikanten onder een hoedje spelen en de prijzen kunstmatig hoog hielden. De drie bedrijven zijn, samen met NEC, Infineon en Toshiba voor dezelfde praktijken aangeklaagd voor de periode van 1998 tot 2002. De fabrikanten betaalden toen 310 miljoen dollar aan schikkingsgeld.