Microsoft's mixed reality richt zich op bedrijven

Microsoft's onofficiële nieuwe mantra is "Intelligent cloud and the intelligent edge". Met "intelligent edge" wordt bedoeld dat er in 2020 ongeveer 30 miljard connected devices zijn die elk 1,5 GB aan data per dag genereren. Daar komen slimme gebouwen en fabrieken bij. "De wereld is een computer," aldus Satya Nadella.

Ook technologie, die in eerste instantie werd gebouwd voor de consumentenmarkt verschuift naar de zakenwereld. De marges zijn hoger en bedrijven zijn eerder bereid te betalen voor abonnementen. Project Kinect for Azure zal volgend jaar op de markt komen. Kinect werd eerst ingezet als "ogen" voor de spelcomputer, Xbox.

Toch wordt de consumentenmarkt niet helemaal de rug toegekeerd. Microsoft heeft een partnerschap met DJI, 's werelds grootste drone-fabrikant, aangekondigd en zal een SDK uitbrengen voor de pc. Windows-gebruikers kunnen drones vanaf hun pc besturen en realtime data-transfers kunnen uitvoeren.