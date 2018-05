Microsoft maakt einde aan flickergate

Gebruikers klagen al sinds 2016 over problemen met de Surface Pro 4. Het apparaat krijgt op een gegeven moment last van heftig flikkerende schermen. Deze problemen uiten zich meestal pas nadat de garantie is verlopen en gebruikers kunnen dan voor 800 dollar het apparaat laten repareren.

Omdat veel van deze gerepareerde exemplaren vroeger of later ook last krijgen van dit probleem, concludeerden gebruikers dat het een structureel probleem was waar Microsoft wat aan moest doen. Het bedrijf ontkende dat echter en weigerde het probleem te erkennen.

Verschillende gebruikers ontdekten eerder dit jaar dat dit probleem ontstaat door oververhitting wat opgelost kan worden door het apparaat snel af te laten koelen met ijs. Ook dit was voor Microsoft geen reden het te zien als structureel probleem en gebruikers gingen daar tegenin door massaal te klagen op het supportforum van de fabrikant en een "flickergate"-website op te richten.

Erkenning

"We hebben je feedback gelezen en hebben na een grondig onderzoek vastgesteld dat een klein percentage van de Surface Pro 4-apparaten schermflikkering vertoont die niet kan worden opgelost met een firmware- of stuurprogramma-update. Ter ondersteuning van klanten die last hebben van dit probleem, vervangen wij gratis hiervoor in aanmerking komende Surface Pro 4-apparaten gedurende maximaal drie jaar vanaf de datum van aankoop," aldus Microsoft.

Gebruikers die hun apparaat al hebben laten repareren tegen betaling, kunnen hun geld hier terug vragen.

Lees ook: 6 extreem slecht te repareren apparaten