Review: LG 27UD88, de ultieme 4K-monitor voor je Mac

Laat ik meteen even beginnen met een redelijk ondergewaardeerd deel wanneer het gaat om monitoren, en dat is het design. Mensen kopen een monitor om het scherm, vaak niet zozeer om hoe het eruit ziet. Maar de LG 27UD88 heeft by far één van de beste designs die ik gezien heb. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de LG UltraFine-schermen die in samenwerking met Apple zijn gebouwd zie je geen uitsteeksels. De voorkant is één geheel, het lijkt zelfs alsof de voorkant alleen maar uit scherm bestaat. Dat is overigens niet helemaal het geval: onder vind je een zogeheten 'kin' met het logo van LG. En om het scherm heen zit nog een dunne rand.





De witte achterkant is wel wat minder en het ziet er nogal goedkoop uit. Gelukkig kijk je hier niet de hele tijd tegenaan. Je vindt er natuurlijk de aansluitingen voor HDMI, DisplayPort, USB-A en USB-C en zelfs een koptelefoon. Vooral dat USB-C is belangrijk en was voor mij de doorslaggevende factor bij het kiezen van deze specifieke monitor. Mijn MacBook Pro heeft namelijk alleen maar USB-C-aansluitingen.





Dan de zijkant: die is niet eens zo dik eigenlijk. Het dunste gedeelte, dat het display zelf huist is ongeveer 15 mm dik. Hetgeen waar de hardware en aansluitingen in zitten is wel wat dikker. Maar zelfs met dat erbij valt het erg mee in mijn ogen. Wat ik wel wat minder vind is dat je het wat van die achterkant nog door ziet lopen aan de randen. Het was mooier geweest als ze dit gelijk getrokken hadden met het 'zilver'.