SSD's van meer dan 7 TB komen eraan

QLC-technologie werkt met vier bits per geheugencel van het NAND-geheugen, wat een verbetering is ten opzichte van Triple-Level Cell (TLC) NAND dat nu nog gangbaar is. Omdat gebruikers meer opslag vereisen dan SSD's bieden en uitwijken naar HDD's voor extra capaciteit naast de snellere SSD's, zijn fabrikanten al tijden bezig met het bedenken van nieuwe manieren om die ruimte te leveren.

Van SLC naar QLC

Producenten voegen meer lagen toe om de capaciteit te vergroten. QLC levert de grootste geheugendichtheid tot nu toe op. Intel en Micron kunnen daarmee naar eigen zeggen een enkele ICD maken die een terabit aan informatie kan opslaan.

De capaciteit van SSD's groeit gestaag. In het begin kon er één bit per cel worden opgeslagen met Single-Level Cell-technologie. Dat werd later groter met Multi-Level Cell waarmee twee bits per cel konden worden opgeslagen en met TLC zitten we momenteel op 3 bits. QLC is dus de logische volgende stap in deze evolutie.

Nog meer lagen en capaciteit

"Met de komst van 4 bits per cel in 64 lagen, bereiken we een dichtheid die 33 procent hoger is vergeleken met TLC", aldus Micron-chef Scott DeBoer. "Daarmee kunnen we de eerste commercieel beschikbare die produceren van één terabit. We innoveren de technologie verder met een structuur van 96 lagen en krimpen naar nog kleinere ruimtes."