SSD's worden goedkoper én groter

Er zijn twee goede nieuwtjes wat betreft SSD's. De eerste hadden we het deze week al een keer over, de nieuwe methode Quad-Level Cell die Western Digital al eerder aankondigde, maar waar Micron en Intel nu als eerste mee komen. In dit artikel staan we stil bij de voor- en nadelen daarvan ten opzichte van SLC en TLC (single-level en triple-level, respectievelijk).

Dalende prijzen

Ander goed nieuws is dat de prijzen van SSD's eindelijk weer zullen dalen. De markt groeit snel en mede door de hogere vraag naar NAND-chips voor mobiele apparaten, zorgden tekorten eind 2016 vorig jaar voor prijsstijgingen. Volgens DRAMeXchange stijgt de verkoop voor zakelijke units dit jaar naar 30 miljoen, tegen minder dan 20 miljoen twee jaar gelden.

En dat is ondanks de eerdere hogere prijzen door schaarste in het aanbod. Gedurende het tweede kwartaal van 2018, waar we nu midden inzitten, nemen de voorraden toe door toegenomen productiecapaciteit van fabrikanten om de eerdere tekorten aan te vullen. Dat betekent volgens de marktvorser dat de prijzen zich weer zullen herstellen en met tien procent zullen dalen.

Van schaarste naar overschot

Door de overvloed van flashgeheugen de komende tijd, zullen sommige van de chipfabrikanten volgens DRAMeXcnage zelfs overstappen op agressieve prijsstrategieën om OEM's te verleiden tot aankoop en een groter marktaandeel te bereiken. Die daling van de kostprijs moet je uiteindelijk terugzien in het prijskaartje van SSD's.

