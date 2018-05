4 redenen waarom de Essential Phone zo hard flopte

Na een jaar lang van hypes, valse starts en loze beloftes, lijkt het doek te vallen voor de Essential Phone, en dat heeft ons niet verrast. Rubin heeft vorig jaar z'n post-Google-bedrijf onthuld samen met een prachtige website vol prachtige buzzwords.

De site stond vol met beloftes over hoe succesvolle techbedrijven voor altijd zullen worden veranderd en getuigenissen van mensen die in geuren en kleuren vertellen waarom het gebruik van titanium en keramiek beter is dan aluminium en glas. Daarnaast vond je een uitgebreide uitleg voor het gebruik van "computational photography" om veel betere foto's te maken ongeacht de ervaring die gebruikers hebben.

Wij geloofden dat toen al niet en we geloven het nu nog steeds niet. Begrijp ons niet verkeerd, het toestel ziet er goed uit, maar het is vooral veel marketingpraat voor een veel te duur toestel.

We zijn nu een jaar verder en het bedrijf heeft nog steeds niet echt een goede reputatie opgebouwd. De toestellen worden met flinke kortingen aangeboden waardoor de mensen, die bijna 800 euro hebben neergeteld voor de Essential Phone, zich extra zuur voelen.

De enige modulaire add-on die is verkocht voor het apparaat is de matige 360 graden camera die al beschikbaar is sinds de lancering van de smartphone. De bijbehorende Home-speaker kwam niet verder dan een serie renders, het bedrijf kan op dat gebied veel leren van Motorola/Lenovo. En de "snelle" upgrades bleken achteraf niet veel sneller te zijn dan die van andere fabrikanten. Het duurde ruim een half jaar voordat de Android Oreo-upgrade werd uitgerold.

Zelfs als Essential niet de handdoek in de ring gooit wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren als we Bloomberg moeten geloven, kunnen Android smartphonefabrikanten een hoop leren van Rubin's gefaalde experiment: Als je een smartphone maakt die er mooi uitziet, betekent het nog niet dat je er Android op kan zetten en er een hoge prijs voor kan vragen