Wat de ruikende smartphone voor ons betekent

Toen het Duitse Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) eind april dit prototype sensor uitbracht waarmee smartphones konden ruiken, bouwde het niet alleen na wat een menselijke neus kan doen. De telefoon is straks in staat om aroma's veel nauwkeuriger te detecteren dan menselijke neuzen. Wat is het IT-potentieel? Nou, dat is groot.

Voor veiligheid

Wanneer werknemers rook ruiken, elektrische branden of een gaslek, verliezen bedrijven kostbare tijd bij het zoeken naar de bron, vooral als de geur van achter een muur komt. Dat komt vooral omdat menselijke neuzen goed zijn - in verschillende mate, variërend van persoon tot persoon - in het detecteren van geuren, maar de neus kan snel wennen aan de geur.

Een ruikende telefoon zou er echter op kunnen wijzen dat de concentratie van de geur op dit moment x delen per miljoen is en dat de concentratie toeneemt als je de ene kant oploopt en afneemt als je de andere kant opgaat. Dat alleen al zou levens kunnen redden.

Voor winkeliers

Er zijn ook retailtoepassingen. Wat als een snelle beweging met een smartphone boven een vis- of vleeskraam onmiddellijk zou kunnen detecteren welke zijn bedorven of welke niet veel tijd meer hebben?

