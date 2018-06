Rust zacht, Macintosh (1984 - 2018)

Op Apple's ontwikkelaarscongres WWDC ontbrak elk spoor van de Mac, geen enkel nieuw model werd aangekondigd. Apple's Craig Federighi wilde wel de geruchten ontkrachten dat iOS en macOS zouden worden samengevoegd: "We houden van de Mac en macOS omdat het specifiek is gemaakt voor Mac-hardware zoals de trackpad."

Mac niet waardevol

Maar het is al lang geleden dat er met de Mac werd geïnnoveerd en dat was al zo voor Tim Cook de rol als CEO op zich nam. Geen nieuw Mac-model presenteren aan de ontwikkelaars is geen uitzondering meer.

Het is duidelijk waarom dat zo is. In Apple's jaarrapport van vorig jaar bleek dat Mac-verkoop goed was voor bijna 22 miljard euro aan omzet. Maar de verkoop van iPhone was in hetzelfde jaar meer dan 120 miljard euro. Je kunt dus makkelijk de Mac negeren als je probeert van een miljardenbedrijf een biljoenenbedrijf te worden.

Investeren in mobiel

Het zou Apple niet veel schade bezorgen als het bedrijf een miljardje pakte om te investeren in nieuwe, betere Macs, maar dat is niet waar het bedrijf in is geïnteresseerd. Voor datzelfde geld wordt liever de kleur van de volgende generatie iPhone verder verfijnd. Ik snap die financiële logica zeker, maar ik denk dat meer aandacht voor de Mac een goed idee is voor Apple.