De beste CPU's voor game-pc's

Een processor kopen voor je game-pc is niet meer zo ingewikkeld als het ooit was. Met de prestaties en cores die AMD's Ryzen en Intels cpu's van de 8ste generatie bieden, doe je niet zo snel een miskoop als vroeger - vooral omdat de meeste games van tegenwoordig vooral grafische kracht vereisen van een GPU en minder afhankelijk zijn van de CPU.

Zonder overklokken 5 GHz

Maar dat gezegd hebbende, is er een aantal chips dat boven de rest uitsteekt. We kijken naar de chips die opvallen omdat ze een goede prijs/prestatie-verhouding hebben of als ze specifieke features bieden die voor gamers aantrekkelijk zijn. We gaan in dit artikel in op de volgende vier: Beste game-CPU voor de meeste mensen, beste voor prijsbewuste gamers, beste high-end CPU en de beste als je wilt streamen.

Vorige week bracht Intel zijn Core i7-8086K uit, 's werelds eerste chip die (zonder overklokken) 5 GHz haalt. Van deze speciale processor verschijnen er maar 50.000 en hij kost zo'n 450 euro bij de meeste Nederlandse elektronicaketens die de CPU verkopen. Houd er rekening mee dat het kiezen van een processor je vastlegt op een aantal compatibele moederborden. Deze van Intel betekent bijvoorbeeld dat je een LGA 1511-compatibel moederbord nodig hebt.

Lees verder voor de beste CPU voor de meeste gamers.