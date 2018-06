16x indrukwekkende hardware van Computex 2018

Op elektronicabeurs CES zie je wat de plannen zijn voor de toekomst van technologie met veel demo's en prototypes, maar op pc-beurs Computex zie je hoe die toekomst nu al vorm krijgt. Het is een van de grootste hardwarebeurzen waar leveranciers laten zien welke apparaten uitkomen, eestal nog voor sinterkerst.

Wat hebben we dit jaar geleerd? Vooral dat gaming momenteel helemaal je van het is, wat fabrikanten betreft. De chips die het hart vormen van pc's zijn krachtiger dan ooit en integreren stevige graphics. Kasten springen ook meer in het oog, met RGB-ledjes op bijna alle apparaten. Nieuwe monitoren, game-smartphones en andere hardware benadrukken dat gaming hot is.

We verzamelen in dit artikel de interessantste dingen die we tegenkwamen op de beurs.

1. Intels hardwareslag

Intel had hardware om van de watertanden. Een enorme 28-core processor. De Core i7-8086K waarmee Intel zijn vijftigste verjaardag viert en de 5 GHz-grens passeert. Een radicaal maar boeiend e-paper plus lcd uitklapbaar apparaat met de codenaam Tiger Rapids die eruit ziet als een schetsboek maar stiekem een dualscreen-pc is. Grotere Optane-SSD's. Nieuwe CPU's (Whiskey Lake en Amber Lake) die ons zoet moeten houden tot de chipfabrikant leert om te gaan met EUV en krimpt naar 10 nanometer.