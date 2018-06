Een maand werken met ARM-Windows

Is dit Windows RT all over again?

Microsoft wilde met de Always Connected pc een professionele mix tussen tablet en laptop maken en, onder andere iPad Pro-gebruikers overhalen om te gaan voor Microsoft's oplossing. Het idee was dat mensen die professionele tablets als de iPad pro-gebruiken in eerste instantie toch een laptop wilden.

Deze computers zijn overigens (nog) niet te koop in Nederland, maar wij lopen alvast op de zaken vooruit door het apparaat toch te testen. De reviews van buitenlandse sites mogen dan niet allemaal even positief zijn, wij denken dat dat vooral komt omdat reviewers de apparaten zien als normale laptops en niet als iPad Pro-alternatief.

De Always Connected pc's zijn computers met een ARM-processor van Qualcomm. Deze computers hebben een constante 4g/LTE-verbinding waardoor gebruikers "verbonden blijven met de zaken die er voor hen het meeste toe doen". Het systeem maakt gebruikt van emulatie om bestaande Windows-programma's (x86-architectuur) te draaien.

Ik ging een maand lang aan de slag met een van de best gereviewde Always Connected pc's, de Asus NovaGo TP370QL en ik was onder de indruk.

Als je deze computer een tijdje gebruikt, kom je erachter waarom dit product zo speciaal is. Toch zijn er wat problemen die getackeld moeten worden. Dit is pas de eerste generatie, dus wie weet wat Microsoft gaat doen met de ontvangen feedback. Over het algemeen vond ik het fijner met dit apparaat te werken dan een normale laptop en wel om de volgende redenen:

De Asus NovaGo TP370QL