3 betrouwbare moederborden voor mensen met een klein budget

Je moederbord is het centrale deel van je pc dat al het andere bij elkaar houdt, dus het is belangrijk de juiste te kiezen. Het is het beste om eerst de CPU te bepalen, zodat je weet welke socket en welk type moederbord je nodig hebt. Lees dit artikel om te zien hoe het momenteel zit met CPU's en welke beter zijn voor welk doel (of de portemonnee).

Vandaag kijken we vooral naar drie budget-opties, wat moederborden zijn rond de 100 euro. De duurste van deze moederborden is 117 euro, dus je houdt nog ruimte in je budget. Bovendien zijn deze uitgerust met sockets voor CPU's met stevige graphics, zodat je niet per se hoeft uit te breiden met een grafische kaart.

Deze moederborden hebben vast niet alle goede features die de high-end modellen hebben, maar het zijn betrouwbare componenten van goede kwaliteit die je goed zullen dienen. Verder zijn ze compatibel met de nieuwste serie processoren, omdat je als je dit artikel leest waarschijnlijk op zoek bent naar een moderne maar niet te dure machine.