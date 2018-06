De 10 krachtigste supercomputers van dit moment

De lijst met de snelste supercomputers ter wereld wordt sinds 1993 elk half jaar gepubliceerd door het TOP500-project, elke november en juni. Toen rekenden we nog in gigaflops en voerde de snelste machine 57,9 miljard Floating Point Operations per Second (flops) uit. Inmiddels zitten we stevig in het petaflops-tijdperk en hebben we het met het huidige record over meer dan 122 quadriljoen operaties per seconde.

Deze keer domineert IBM de tien snelste supercomputers met krachtpatsers. Cray heeft er eentje meer in de top tien staan, maar bungelen onder aan de lijst. 'Big blue' heeft zelfs twee systemen in de top 3 weten neer te zetten en stoot de Chinese Sunway van zijn troon. Ook opvallend is het volledig verdwijnen van de Gyoukou van Japanse start-ups PEZY Computing, Exascaler en UltraMemory.

Die machine viel op vanwege zijn energiezuinigheid en vorig jaar bereikte de supercomputer de vierde plaats. Hij zou gezakt zijn naar de vijfde, ware het niet dat de CEO van PEZY werd gearresteerd op verdenking van fraude en het overheidsdcontract voor het gebruik van de Gyoukou werd beëindigd. De machine is nu volledig verdwenen en de vijfde plek wordt nu ingenomen door een supercomputer van het eveneens Japanse Fujitsu.

Hier volgt de huidige top tien van 's werelds snelste supercomputers:

10. Cori

Cori van het National Energy Research Scientific Computing Center is vernoemd naar de biochemica Gerty Cori, de eerste Amerikaanse vrouw die de Nobel Prijs won. De supercomputer met haar naam komt op 14,01 petaflops met de Linpack benchmark en gebruikt daarvoor 622.000 cores. Cori maakte twee jaar geleden haar debuut in de top 10. Ze kwam toen binnen op de vijfde plaats, maar is inmiddels de hekkensluiter van de top tien geworden.