12 tips om je trage WiFi-verbinding te versnellen

De nieuwe 801.12ac-standaard is al een tijdje op de markt en inmiddels is deze ook te vinden in de gemiddelde router. Hoewel je met deze standaard de theoretische maximumsnelheid van 1300MBps kan halen blijkt er van deze snelheidsbelofte maar weinig te kloppen.

Ook met oudere routers, die gebruik maken van de 802.11n-standaard, haal je maar zelden 300 Mbps. In het bedrijfsleven is het bedienen van remote desktops en real-time data-uitwisseling een behoorlijke uitdaging als je routers last hebben van een lage overdrachtssnelheid. In sommige van onze tests blijkt zelfs dat 802.11n-routers die maar een paar meter van elkaar zijn verwijderd (met alleen maar een muurtje ertussen) terugvallen naar 2 tot 15 Mbps. Ter vergelijking:

0,5 tot 2 Mbps: Genoeg om te e-mailen en chatten, hoewel sommige sites die veel elementen bevatten traag laden op deze snelheid.

4 tot 5 Mbps: Met deze snelheid laden sites en beperkte videostreams prima, maar naar hd kun je fluiten.

20 Mbps of meer: De minimale snelheid om HD-video te streamen. Routers moeten compenseren voor haperende verbindingen, alle verbonden apparaten en buffering. Dus ook al is de gemiddelde bitrate van een 720p-video van iTunes 2 tot 6 Mbps, je router moet aan een hogere standaard voldoen vanwege deze compensatieslag.

50 Mbps of meer: Genoeg voor videostreaming in 1080p en het maken van draadloze back-ups.

Als je lage Wi-Fi-snelheden vervelend vindt, maar niet van plan bent om terug te gaan naar een ethernetverbinding, hebben we een paar tips om zwakke signalen op te schroeven.