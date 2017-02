12 minuscule computers

Als je de hele dag met IT bezig bent, zou je bijna vergeten dat computers ook gewoon leuk zijn. Gelukkig hebben de meeste IT-ers een zwak voor alles wat op stroom loopt. Er zijn tegenwoordig zoveel fabrikanten die kleine, draagbare desktops uitbrengen dat het bijna niet te doen is ze allemaal te noemen. Alleen in de SBC-branch zijn er al vele varianten te vinden dus vandaag kijken wij naar een kleine selectie minicomputers.

Kangaroo

Een dekstop-pc zo groot als je smartphone, met alles erop en eraan en dus ook Windows 10. En dat voor nog geen 100 euro. Het kan, het bestaat en het werkt. We hebben het over de Kangaroo van InFocus en het computertje heeft de kracht van een instapmodel desktop.

Aan boord een Atom-processor, 2 GB aan RAM en 32 GB aan opslagruimte, uit te breiden via een SD-kaartje naar 128 GB. Geen ethernetpoort, dus een WiFi-connector en verder een HDMI-aansluitmogelijkheid voor het beeldscherm (met kabel dus), maar toetsenbord en muis zijn dan weer aan te sluiten via Bluetooth. Als je de bovenkant van de dock losschroeft zie je dat er plek is voor een 2.5 inch drive. Wij hadden twee minuten nodig om een SSD toe te voegen. Er wordt een basestation bijgeleverd, ook al in minimaal formaat, voor het geval je perse een usb-aansluiting wil hebben (en voor de HDMI en voeding).