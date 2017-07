8 leuke Raspberry Pi-projecten voor de fan

Wij hebben al een aantal keer geschreven over leuke Raspberry Pi-projecten en als je het web afstruint lijkt de fantasie van veel gebruikers geen grenzen te kennen. Het aantal mooie projecten groeit als kool en ook het aantal praktische toepassingen groeit gestaag. Vandaag zetten wij een aantal van deze projecten in het zonnetje. Wellicht geven ze jou wat inspiratie om zelf ook weer aan de slag te gaan met het computertje.

Nu de extra krachtige Raspberry Pi uit is en de super goedkope Raspberry Pi zero voor een habbekrats op de kop te tikken zijn, moet het (na)maken van deze projecten leuker en goedkoper zij dan ooit. Tijd om dat kleine computertje eens flink aan het werk te zetten.

Elektronisch skateboard

Waarom onnodig veel geld neertellen voor een Hoverboard of Segway? Met een klein beetje moeite bouw je zelf een veel toffer elektronisch vervoersmiddel. Een Raspberry Pi Zero volstaat. Daarnaast heb je ook een Wiimote nodig, accu's en een skateboard. Als je precies doet wat de bedenker, Matt Timmons, zegt in de onderstaande video, kan je een handig vervoersmiddel in elkaar knutselen waarmee je ongeveer 28 kilometer per uur kan halen.

Ok, het ziet er misschien niet zo mooi uit als een hoverboard, maar leuk is het wel.





Op de volgende pagina: File server

Fileserver

Wil je een belachelijk goedkope NAS? Of een Time Machine capsule voor je Macs? Je Raspberry Pi kan worden ingezet als een gecentraliseerde oplossing. Voor informatie over het instellen van de Time machine kan je terecht op deze forumthread. en als je voor de goedkope NAS-oplossing wil gaan kan je een kijkje nemen op de site van How-To Geek. Het is wellicht handig te vermelden dat de ethernet-aansluiting van de Rapberry Pi een 100 MBPS aansluiting is.





Op de volgende pagina: Draadloze netwerkprinter