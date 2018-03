En nog 6 toffe Raspberry Pi projecten

Zero Smartphone

Het is alweer een aantal jaar geleden dat fans hun Raspberry Pi ombouwden tot heuse smartphone en nu er al een tijdje een kleinere plattere versie van de Pi op de markt is, is het natuurlijk logisch dat men ook een compactere versie van de Raspberry Pi-telefoon bouwen.

De Zero Smartphone kost je ongeveer 50 dollar aan onderdelen om in elkaar te zetten en is volledig open source. Op Hackaday wordt uitgelegd hoe je het apparaat in elkaar zet en wat je er allemaal voor nodig hebt. Er wordt zelfs een voorzetje gegeven om eigen apps voor je zelfgebouwde smartphone te bouwen.