8 winkels waar je Linux-computers kan kopen

Als je een computer wilt waar Linux op draait zal je al snel horen dat je naar de website van (bijvoorbeeld) Ubuntu moet navigeren, een image moet downloaden en branden (of op USB-stick moet plaatsen) en deze vervolgens moet starten op je kale computer/laptop of Windows-apparaat om de boel te installeren. Leuk en wel voor de computer-enthousiasteling, maar de gemiddelde gebruiker zit daar helemaal niet op te wachten. Die wil gewoon een kant en klaar systeem dat direct werkt als deze wordt ingeschakeld na aankoop.

Ook is er een groep gebruikers die niet vies is van het installeren van een besturingssysteem, maar gewoonweg geen zin meer heeft om te rommelen met drivers en te hopen dat hun Windows-apparaat goed overweg kan met Linux. Een voorbeeld is het probleem dat gebruikers hadden met Lenovo's 900 en 710-computers. Deze computers konden niet overweg met Linux. Bovendien zitten zij dan toch met een Windows-licentie opgescheept die zij waarschijnlijk nooit meer zullen gebruiken maar wel voor hebben betaald. Het weigeren en teruggeven van de Windows-licentie is een hels karwei en veel winkels zitten er simpelweg niet op te wachten.

De beste en snelste oplossing is dan gewoon het aanschaffen van een computer waar Linux al op voorgeïnstalleerd staat. Dit is echter lastiger dan gedacht aangezien de meeste Winkels niet verder komen dan een Systeem met Windows of computers zonder besturingssysteem. Wij hebben het internet afgestruind en webshops gevonden die wél Linux-systemen leveren (en zelfs ondersteuning geven). Als je een computer wilt waar standaard een Linuxdistributie (meestal Ubuntu) op staat kan je terecht bij de volgende (web)shops. Wij kijken hierbij alleen naar shops die kunnen/willen leveren naar een Nederlands adres.