12 iPhones op een rij: de evolutie van een smartphone

De eerste iPhone bracht een revolutie teweeg, de een na laatste een storm van kritiek over de hoofdtelefoonaansluiting. Bij elk toestel is er wel een '-gate' opgedoken, maar meestal liepen die met een sisser af. We zijn daarom ook benieuwd hoe we over een paar jaar terugkijken op het schrappen van die aansluiting: was het een broodnodige overstap of was de tijd nog niet rijp?

Dit jaar lijkt het qua kritiek aardig mee te vallen en viel men vooral over de hoge prijzen van de toestellen. Deze lijken de afgelopen jaren flink te zijn gestegen. Apple is hier overigens niet de enige schuldige, maar het is wel een van de weinige bedrijven die de "magische" 1000 euro-barrière leek te overschrijden.

Ook dat viel uiteindelijk mee en alleen de duurdere versies van de iPhone X lijken dik over de 1000 euro te gaan. Uit een klein onderzoekje van ons bleek dat 78 procent van onze lezers niet meer dan 1000 euro uit te willen geven voor een smartphone. 19 procent was wel bereid dat te doen, maar alleen voor een iPhone. Slechts 3 procent vond het niet erg om meer dan 1000 euro neer te leggen voor een smartphone, ongeacht het merk.

We kijken terug naar de jaren 2007 - 2017 en staan even stil bij elke iPhone die dat jaar verscheen. Zo zien we hoe het toestel enorm is geëvolueerd, zij het veelal niet in de wereldschokkende stappen die Apple zelf elk jaar benoemt.

1. De eerste generatie

Na maanden van geruchten presenteerde toenmalige Apple-CEO Steve Jobs de eerste iPhone op 9 januari 2007. Het apparaat verscheen pas in november in Europa en werd officieel niet eens in ons land verkocht. Het instapmodel had 4 GB opslagruimte en dat koste al 500 dollar met een contract bij een provider waar je twee jaar aan vast zat, wat Microsoft-chef Steve Ballmer nog hardop aan het lachen bracht.

Opvallend voor die tijd was dat Apple de populaire software Flash niet ondersteunde. De eerste versie van de iPhone kreeg positieve kritieken voor het capacitieve scherm en multitouch, maar criticasters zagen het apparaat als te duur om iets te presteren op de smartphonemarkt die toen nog werd gedomineerd door Windows Mobile en BlackBerry.