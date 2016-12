Slimme producten, domme designers

Ik heb een slimme auto. Maar de het enige "slimme" aan deze auto is de naam. Vooral het ingebouwde "multimedia systeem" laat zwaar te wensen over.

Elke ochtend, wanneer ik in de auto stap en start, schakelt het multimedia systeem zichzelf in en begint met het afspelen van de radio. Ik luister bijna nooit naar de radio maar mijn slimme auto denkt blijkbaar dat dat goed voor mij is. Ik ben het niet eens met mijn auto en ik wil naar Spotify luisteren op mijn iPhone, die ik verbind via Bluetooth. Dus ik wacht tot het multimedia systeem verbonden is met mijn telefoon. Dat duurt ongeveer 20 tot 30 seconden.

Als deze eenmaal is verbonden open ik het menu, selecteer ik media en dan Bluetooth. Mijn auto geeft elke pagina weer met een vloeiende transitie alsof deze is gechoreografeerd door een filmregisseur: elke pagina wordt netjes afgebouwd en de volgende schuift vanachter weer het scherm in. Ondertussen vervaagt de oude pagina met levendige oranje kleuren. Prachtig! Maar het duurt wel 3 seconden per pagina.

Ik ben inmiddels 40 seconden verder en ben inmiddels aangekomen op de Bluetooth pagina. Zodra ik op Bluetooth heb gedrukt begint het systeem het allereerste nummer in de iTunes-lijst af te spelen. Dit is altijd hetzelfde nummer. Dit gebeurt elke keer terwijl ik nooit naar iTunes luister (of Apple Music). Ik luister naar Spotify en ik luisterde thuis ook al naar Spotify voordat ik vertrok. Je zou toch denken dat de muziek, die op dat moment wordt gespeeld op Spotify op de telefoon, ook doorspeelt als deze via Bluetooth wordt "doorgelust" naar de auto? Nee dus! Mijn slimme auto denkt dat Apple Music beter is voor mij.

Wij zijn het dus weer oneens. Ik stop het muzieknummer, open Spotify en speel mijn favoriete afspeellijst. "Zo gedaan" zou je denken, maar ho ho, niet zo snel...