Mechwarriors, TIE-fighters: 18 bizarre pc-kasten

Case modigication of case modding is het modificeren/verbouwen van computerkasten of spelcomputerbehuizingen. Er is een is ontzettend grote groep gebruikers die zich daarmee bezighoudt en het is inmiddels, net als de demoscene een ware subcultuur geworden. Er bestaan verschillende communities en mensen showen hun kunstwerken op verschillende fora. Ook worden er heuse wedstrijden gehouden (NKCM, TBCL) al zijn er ook LAN- en Demoparties waarbij het casemodden (of Caseconnen) onderdeel van uitmaakt.

Wij kijken vandaag naar 18 van zulke kasten en je zal zien dat de ene kast nog bizarder is dan de ander.