E-sigaret ontploft in vliegtuig

Een e-sigaret van een passagier vatte vlam, maar het apparaat kon vlug worden gedoofd - wellicht vanwege de ervaringen inmiddels met vlamvattende smartphones, waar een blusprocedure voor is. Een vlucht van Texas naar Indiana moest ondanks dat een tussenlanding maken in het zuidelijker gelegen Arkansas door de kleine brand aan boord, zo meldt Cnet.

In de VS mag je e-sigaretten sinds vorig jaar voor de ingecheckte bagage. Als je het apparaat meeneemt in het vliegtuig, mag het tijdens de vlucht niet worden opgeladen. De afgelopen jaren zijn er enkele tientallen incidenten geweest met ontploffende e-sigaretten, zo concludeerde luchtvaartautoriteit FAA in een eerder onderzoek, wat leidde tot de regel dat je zo'n apparaat niet meer in de usb-poort mag pluggen tijdens de vlucht.