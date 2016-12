8 verschrikkelijke hardware horror-verhalen

Hoe divers je werk soms ook kan zijn, er zijn enkele elementen die altijd hetzelfde blijven. Een van deze elementen is de onwetendheid of desinteresse van gebruikers ten opzichte van hardware die aan hun wordt toevertrouwd. En waarom zouden ze ook? "Er is een hele afdeling die zich over de hardware bekommert." Toch zou het fijn zijn als de gemiddelde gebruiker werk-hardware zou behandelen alsof het hun eigen spullen zijn. Dat zou een hoop ellende schelen.

Wij hebben weer een paar prachtige (of verschrikkelijke) verhalen ontvangen van (ex)-supportmedewerkers die wij met jullie mogen delen.

Heb je nou zelf ook wat mooie (of verschrikkelijke) dingen meegemaakt in de IT-branch en lijkt het je leuk deze (anoniem) te delen met ons? Stuur ons dan een bericht en wie weet verschijnt jouw verhaal hier.

Een coole laptop

Wij kregen regelmatig te maken met een gebruiker die uiteenlopende problemen met z'n laptop had en wij probeerden het apparaat keer op keer te repareren. Na ongeveer een week worstelen gaven we het op en belden we de fabrikant om de laptop onder de garantievoorwaarden om te ruilen.

De fabrikant bleek echter al op de hoogte te zijn van de laptop en vertelde ons dat de gebruiker hun ook al een paar keer had gebeld. De laptop bleek erg warm te houden en de gebruiker probeerde het probleem op te lossen door het apparaat in de koelkast te bewaren.

Toen wij de gebruiker hiermee confronteerde gaf hij meteen toe de laptop op deze manier te koelen. Zijn eerlijkheid was verfrissend, maar daarmee was het probleem nog niet opgelost.