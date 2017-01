In de onderstaande video zie je hoe Razer weer een schepje bovenop de absurditeit van gaming laptops gooit door Project Valerie te showen. Deze laptop heeft drie 17 inch 4k Gsync schermen. In de onderstaande video zie je de laptop in actie.

Het is nog niet bekend wanneer (en of) de laptop uit komt (het is een proof of concept-ontwerp) en hoeveel deze gaat kosten.