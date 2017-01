Bouw je eigen 'Raspberry Pi'

Gebruikers kunnen onder andere kiezen wat voor processor er op het bordje zit, welke form-factor deze moet krijgen, hoeveel RAM, USB-poorten, COM-poorten, DIO en video-poorten er aanwezig moet zijn. Daarnaast kunnen gebruikers ook kiezen wat voor kaartslot en welke draadloze verbindingsmogelijkheden er op de systemen moeten.

Als dat niet voldoende is, kunnen gebruikers ook zelf aangeven wat zij op het computertje willen hebben. De website geeft niet direct aan hoeveel je samengestelde computer gaat kosten. Gebruikers moeten het verzoek indienen en wachten op een antwoord van VIA zelf. De kans is groot dat deze computers een stuk duurder zullen zijn dan een Raspberry Pi, Pine64 of andere kloon. Maar het geweldige gevoel van een zelf samengestelde computer hebben rechtvaardigt de hogere prijs waarschijnlijk.

Het is niet bekend hoe groot de minimale afname van de computers moet zijn en/of hoe lang het duurt voor deze binnen zijn. VIA was verder niet bereikbaar voor commentaar.

Je kan hier zelf je computer samenstellen.