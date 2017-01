Seagate maakt zich op voor harde schijf van 20 TB

Momenteel is de grootste schijf die je kunt kopen van de firma 10 terabyte groot. Er wordt een versie van 12 TB getest die is gebouwd met behulp van helium-technologie en de feedback daarop is positief, aldus CEO Stephen Luczo. De vraag naar hoge capaciteit komt vooral van bedrijven en consumenten die een aardig bedrag ervoor willen neerleggen. De grote schijven worden dan ook het meest gebruikt in storage-arrays en NAS-configuraties.

Waar nog wel groei is

Er komen ook meer HDD's uit van 10 terabyte tegen een prijs van zo'n 375 euro. De markt van harde schijven verliest ondertussen steeds meer terrein aan de snellere en energiezuinigere SSD's, die in meer laptops worden gebruikt. Harde schijven hebben vooral nog een plek in pc's en servers, omdat de op flashgeheugen gebouwde SSD's duurder zijn dan magnetische schijven.

HDD's blijven onverminderd populair bij consumenten die meer opslagruimte willen dan de SSD momenteel kan bieden. Ook in datacenters winnen drives met een grote opslagcapaciteit het van tape-opslag. Ook met de groeiende vraag naar bewakingsapparatuur en de bijbehorende behoefte aan de opslag van camerabeelden is er een vraag naar harde schijven.

De markt van SSD's

SSD's hebben vooral de markt overgenomen van lage capaciteit. Laptops gebruiken lichtere vormen van opslag dan een zware schijf, dus SSD's die veelal een capaciteit van 256 GB tot 512 GB hebben. Maar er zijn goedkope SSD-laptops variƫrend van enkele gigabytes tot aan dure varianten met maximaal 1 TB.

Seagate is groot geworden met harde schijven, maar pakt momenteel ook de leiding met SSD's. Een nieuwe model laat zien hoe de HDD ingehaald gaat worden. Een type SSD dat nog dit jaar op de markt zou moeten verschijnen is 60 TB groot. De prijs daarvan is niet bekend, maar het zal - zeker gezien de prijs van flashchips het afgelopen kwartaal - niet goedkoop zijn.