Zo haal je het meeste uit je werkgeheugen

De meeste mensen komen er wel uit hoe je een plakje RAM in het moederbord steekt. Korte versie: schakel alles uit, aard jezelf, en pak de juiste volgorde van de sleuven om optimaal gebruik te maken van de kanalen, wat beschreven staat in de handleiding van het moederbord. De reden voor het gebruiken van de juiste sleuven is dat twee modules die op twee geheugenkanalen werken veel sneller draaien dan twee plakken die op hetzelfde kanaal zitten.

SPD en XMP

Dat is eigenlijk alles. Maar als het eenmaal is ingeplugd, wat dan? Het moet allemaal al direct werken dankzij Serial Presence Detect (SPD), een standaard die elke moderne computer vertelt hoe het werkgeheugen default moet worden aangesproken. Maar als je hebt geïnvesteerd in moderne, snelle geheugenmodules zijn standaardwaardes niet toereikend en wil je natuurlijk de optimale instellingen benutten.

Voor de volledigheid: het fysieke installeren van de hardware:

We hebben het niet over complex overklokken, maar het is niet zo zinvol om een snelle Ferrari te kopen om vervolgens nooit verder te gaan dan de tweede versnelling, nietwaar? De instellingen die belangrijk zijn, vind je in het BIOS of de UEFI van je machine en heet XMP, wat staat voor Xtreme Memory Profile. Die instellingen zijn geavanceerder dan de standaardwaarden van SPD.

Aanpassingen BIOS/UEFI

Elke RAM-module heeft zijn eigen klokwaardes en voltages en die zijn op de zijkant van het plakje afgedrukt, zoals op de foto hieronder. Als je meerdere modules gebruikt, is het belangrijk dat je plakken met dezelfde waardes gebruikt, omdat verschillende types andere instellingen kunnen hebben - hoewel je bijvoorbeeld de klokwaarde handmatig kunt instellen om ze gelijk te stellen.

Deze Dominator-modules van Corsair geven het voltage (1,35 V) en de klokwaarde (3000 MHz) weer. Je kunt deze waardes handmatig instellen in het BIOS of de UEFI of het XMP-profiel kiezen dat bij de module hoort.

