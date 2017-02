Computer gecrasht? De schuld van de Kosmos!

Het is niet altijd brakke soft- of hardware die je computer op z'n knieën krijgt.

Deze deeltjes zijn gelukkig niet schadelijk voor levende organismen, maar bevatten genoeg energie om de werking van micro-elektronische schakelingen in je apparatuur te beïnvloeden. Dit fenomeen wordt ook wel een single-event upset of SEU genoemd.

Geflipte bitjes

Een SEU komt voor als (kosmische) deeltjes een individuele bit aanpassen in het geheugen van een chip. De consequenties kunnen zo nietig zijn als het wijzigen van een enkele pixel in je digitale camera, of zo groot dat zij een passagiersvliegtuig uit de lucht kunnen halen.

Een SEU heeft ooit ook voor een elektronische stemfout gezorgd in Schaerbeek, België in 2003. Een bit flip in een elektronische stemmachine zorgde ervoor dat een kandidaat 4096 extra stemmen kreeg. Het probleem werd gelukkig opgemerkt omdat de kandidaat meer stemmen had dan mogelijk was.

Issue wordt steeds nijpender

"Dit is een erg groot probleem maar praktisch onzichtbaar voor het publiek," aldus Bharat Bhuva, Onderzoeker van stralingseffecten aan de VanderBilt Universiteit. De groep bestudeerde vooral militaire en ruimte-toepassingen, maar sinds 2001 richten ze zich ook op consumentenelektronica. Processoren en geheugenchips zijn zo klein dat ze nu ook gevoeliger zijn voor kosmische straling en andere natuurkundige problemen.

Op dit moment zijn SEU's nog redelijk zeldzaam, maar nu het aantal transistoren op nóg kleinere procestechnologieën in elektronische systemen gigantisch toeneemt, zal het aantal SEU's in de toekomst hoogstwaarschijnlijk toenemen.

Nieuwe tech tegen SEU

Verschillende fabrikanten zijn al begonnen met het tegengaan van deze invloeden. Fujitsu heeft in 2008 verschillende engineers een Hawaiaanse vulkaan laten beklimmen om ze beter te laten berijpen wat voor invloeden kosmische straling uit kan oefenen op computers en wat voor fouten erdoor ontstaan.

Een andere manier is driekoppige processoren ontwerpen en elke kop laten stemmen over de uitkomt. NASA gebruikt deze aanpak al in de computersystemen van hun ruimtevaartuigen.