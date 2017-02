Fanboy fittie tussen AMD en NVIDIA eindigt in moord

De discussie liep zo hoog op dat de boze 31 jaar oude NVIDIA-Fanboy, Aleksander Trofimov, uiteindelijk z'n 37 jaar oude AMD-vriend Evgeny Lylin twee keer in z'n hoofd stak met een keukenbijl en daarna nog elf keer met een mes in z'n romp.

Trofimov bekent dat er aardig wat alcohol in het spel was en dat hij, toen hij weer nuchter was, het lichaam probeerde te verbranden en te dumpen. Drie dagen later werd de moordenaar opgepakt en deze bekende meteen. Trofimov moet negen en een half jaar brommen.

De moord vond vorig jaar september plaats, maar de rechterlijke uitspraak was gisteren. De familie van Lylin heeft verder geen schadevergoeding of smartengeld geëist.

Het is overigens niet de eerste keer dat een fanboy-discussie (ook wel flamewar genoemd), eindigt in een gewelddadige uitspatting. Twee jaar geleden sloegen twee Amerikanen elkaar de hersens in tijdens een verhitte Android vs iOS-discussie.

