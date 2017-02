Waarom AMD de Zen chip hernoemde naar Ryzen

AMD lijkt eindelijk terug te slaan met zijn nieuwe chips. De (Ry)Zen chips vegen op papier de vloer aan met Intel's i7-processoren. Of dat in de praktijk ook zo is moet nog blijken, maar de hype is er in elk geval. Het zal je waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat AMD steeds minder vaak de naam Zen hanteert en des te vaker voor Ryzen gaat. Wij vroegen het aan John Taylor, van de marketing-afdeling van AMD, en het antwoord was simpeler dan we dachten:

Mike Clark, een engineer die zich bezighield met het ontwerp van de architectuur van de nieuwe processor, noemde deze "Zen" vanwege de balans die bepaalde aspecten van het ontwerp hadden. Fans die het proces al een tijdje volgden waren ontzettend blij met de naam maar helaas moest AMD toch kiezen voor iets anders.

De naam is moeilijk te patenteren. In Amerika moet een merknaam "sterk" en uniek zijn. Het woord "Zen" wordt al in talloze apparaten en producten gebruikt. Zelfs AMD's eigen medewerkers hebben producten waar de naam "Zen" in voorkomt (de Asus ZenFone bijvoorbeeld). De fabrikant moest dus een andere naam zoeken.