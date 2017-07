9 minuscule laptops door de jaren heen

Door de jaren heen heeft het begrip "kleine laptop" verschillende betekenissen gehad. Wij houden het simpel en bekijken alleen laptops met een scherm kleiner dan 10 inch. Alles groter dan 10 inch is tegenwoordig makkelijk te krijgen en niet meer zo heel bijzonder.

Olivetti Quaderno

Olivetti kwam in de Jaren '90 al met een super compacte laptop. Omdat de netbook- en ultrabook-hype nog niet bestond, gaf de fabrikant de computer de naam "subnotebook". De mini laptop was niet groter dan een a5-vel en woog slechts 1 kilo. En dat in een tijdperk dat de gemiddelde laptop 3 kilo woog.

Het eerste model had een NEC V30-processor aan boord. Deze was ongeveer te vergelijken met een 8086 (XT) van Intel en draaide op 16 MHZ. Verder had het systeem 1 MB RAM en een 20 MB grote harde schijf aan boord. Het apparaat was uitgerust met een monochroom DCGA-scherm die een resolutie van 640 x 400 kon weergeven. Een andere mooie, handige bijkomstigheid was dat deze laptop gewoon op 6 AA-batterijen kon draaien waardoor zelfs nu nog perfect kan werken op dit apparaat.

Ondanks deze geweldige specs werd de laptop geen succes. Olivetti bracht daarom een jaar later een verbeterde versie uit met een 386-processor, 4MB RAM en een 60 MB grote harde schijf. Deze laptop had een verlicht VGA-lcd-scherm met een resolutie aan boord welke 16 verschillende grijstinten kon weergeven.

